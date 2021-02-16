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Kar nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak bağlantı yolunda ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

16.02.2021 20:50 | Son Güncelleme:
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Kar nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak bağlantı yolunda ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

Kar yağış nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

Bölgede iki gündür etkili olan yağış nedeniyle kara yolunun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kara yolunun Kabalak, Hiciz rampası, Tepeköy ve Şifalı Su mevkilerinde yola zincirsiz çıktıkları için kara saplanan bazı araçların kurtarılması için çalışma yapan jandarma trafik ve karayolları ekipleri, sürücülere de uyarılarda bulundu.

Önlem alan trafik ekipleri, Boğaziçi mevkisinde ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Yolda kalan ve zinciri bulunmayan bazı sürücüler ise araçlarını iterek ya da başka bir araca bağlayarak ilerlemeye çalışıyor.

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