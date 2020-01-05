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  4. Kar nedeniyle kapalı olan bazı yolları açıldı

Kar nedeniyle kapalı olan bazı yolları açıldı

MALATYA HABERLERİ  | 05.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle, kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmasından dolayı hastalar sağlık kuruluşlarına gitmede zorluk yaşarken, 2 hasta ise yapılan çalışmalar sonucunda yol açılıp hastaneye ulaştırıldı.Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra vatandaşın imdadına da koşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açıp hastaların hastaneye gitmelerini sağladı.Hekimhan ilçesi Çeki Mahallesinde yaşayan kalp hastası Songül Dinç’in (46) hastaneye gitmesi gerektiği bildirildi.

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle, kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmasından dolayı hastalar sağlık kuruluşlarına gitmede zorluk yaşarken, 2 hasta ise yapılan çalışmalar sonucunda yol açılıp hastaneye ulaştırıldı.
Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra vatandaşın imdadına da koşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açıp hastaların hastaneye gitmelerini sağladı.
Hekimhan ilçesi Çeki Mahallesinde yaşayan kalp hastası Songül Dinç’in (46) hastaneye gitmesi gerektiği bildirildi. Kar nedeniyle yolun kapalı olmasından ambulans kırsal mahalleye gidemedi.
Konu, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirildi. Sözü edilen Çeki Mahallesine greyderler gönderilerek, yol ulaşıma açıldı. Böylece ambulans kırsal mahalleye giderek, kadını hastaneye götürdü.
Çocuk da hastaneye yetiştirildi
Bu arada, Doğanşehir ilçesine bağlı Beğre Mahallesinde yaşayan 11 yaşındaki Gülseren Kahraman’ın imdadına da Büyükşehir Belediyesi yetişti. Yüksek ateş şikayeti ile çağrıda bulunan hastaya, ekipler tarafından kardan yol açılıp sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi sağlandı.

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