YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kar nedeniyle kapanan 539 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kar nedeniyle kapanan 539 mahalle yolu ulaşıma açıldı

19.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kar nedeniyle kapanan 539 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iki ilçede yağan kar ve tipi nedeniyle kapanan 35 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iki ilçede yağan kar ve tipi nedeniyle kapanan 35 mahalle yolunu ulaşıma açtı. İl genelinde kapalı mahalle yolu bulunmazken tipi nedeniyle kapanma ihtimali bulunan güzergâhlarda da ekipler hazır kıta bekletiliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle karla mücadelesini sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle kapanan Pınarbaşı ilçesinde 20 ve Sarız ilçesinde 15 olmak üzere toplam 35 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Tipi nedeniyle kapanan Sarız ilçesindeki 10 mahalle yolu da ulaşıma açılırken, bugüne kadar kar mücadelesi yapılan 4 bin 312 kilometrelik yol ağında 539 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla gece, gündüz demeden karla mücadele ederken, ilçelerde ulaşıma açılan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması mücadele ediyor.

Kar nedeniyle kapanan 539 mahalle yolu ulaşıma açıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
12:54
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sultan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hilal Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Danışmentgazi Mahallesi’nde bir ihtiyaç daha giderildi

Danışmentgazi Mahallesi’nde bir ihtiyaç daha giderildi

Melikgazi Belediyespor ikinci yarıya sahasında başlayacak

Melikgazi Belediyespor ikinci yarıya sahasında başlayacak

Kayseri’de 34 adrese eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Kayseri’de 34 adrese eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Yazıhüyük Belediyesi’nde imzalar atıldı

Yazıhüyük Belediyesi’nde imzalar atıldı

Başkan Özkan Altun KCETAŞ Bünyan İşletme Şefliği’ni ziyaret etti

Başkan Özkan Altun KCETAŞ Bünyan İşletme Şefliği’ni ziyaret etti

“Sarıkamış” oyunu Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda

“Sarıkamış” oyunu Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.