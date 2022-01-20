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Kar nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı

20.01.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı

BİNGÖL (AA) - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kapanan yolda ekipler, kar küreme aracıyla yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucu Bingöl-Diyarbakır kara yolu araç trafiğine açıldı.

Ekiplerin bölgede yol tuzlama ve genişletme çalışmaları sürüyor.

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