Kar nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı

BİNGÖL (AA) - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kapanan yolda ekipler, kar küreme aracıyla yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucu Bingöl-Diyarbakır kara yolu araç trafiğine açıldı.

Ekiplerin bölgede yol tuzlama ve genişletme çalışmaları sürüyor.



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