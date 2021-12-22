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Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 5 saatte ulaşıldı

22.12.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan KOAH hastası, tedavi altına alındı

​​​ Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşımı kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası, ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Akkaya köyünde yaşayan KOAH hastası Hüseyin Kullan (63), nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Servisi aradı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamadı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma yaptı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından ambulans, UMKE ve jandarma ekipleri köye ulaştı.

Sağlık ekibi, ilk müdahalesini evinde yaptıkları Kullan'ı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine götürdü.

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