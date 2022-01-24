Kar nedeniyle mahsur kalan hasta jandarma ekiplerince ambulansa ulaştırıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sağlık ekiplerinin kar nedeniyle ulaşamadığı yaşlı hasta, jandarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürüldü.

İlçenin Hörük Mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki C.Ç'nin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek istedi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yolu karla kapanan mahalleye ulaşamaması üzerine jandarmadan yardım istendi.

Devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, hastayı evinden alarak belirlenen alanda bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırdı.



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