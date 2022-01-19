YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına ekipler yetişti

Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına ekipler yetişti

19.01.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına ekipler yetişti

Yeniçağa Kaymakamlığı ile Türk Kızılay ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar nedeniyle yolda kalan sürücülere içecek ve yiyecek ikram etti.

Ekipler, bölgede dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu ağır tonajlı araçların kaymasıyla zaman zaman ulaşıma kapanan yolda kalan sürücülere yardım etti.

Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik koordinesinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı, jandarma ve ilçede bulunan kamu kurumlarındaki gönüllülerden oluşan yardım ekipleri, otoyolun ilçe sınırları içinde kalan Köroğlu ve Yeniçağa rampalarında yolda bekleyen sürücü ve yolculara çay, bisküvi, çorba, meyve suyu ve su ikramında bulundu.

Kızılay ekipleri ise Çaydurt, Yeniçağa ve Dörtdivan mevkilerinde yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve yolculara kek, meyve suyu ve su dağıttı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:07
Öğle
13:09
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:25
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.