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Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk kurtarıldı

AĞRI HABERLERİ  | 16.02.2020 13:22 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmelikoç Köyü Kamil Kom Mezrasında epilepsi hastası 9 yaşındaki Onur Işık rahatsızlandı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmelikoç Köyü Kamil Kom Mezrasında epilepsi hastası 9 yaşındaki Onur Işık rahatsızlandı. Işık, ekipler tarafından kurtarıldı.
Köy yollarının kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşıma kapalı olduğu için Onur’u kendi imkânları ile hastaneye getiremeyen ailesi, dün saat 11: 30 sularında 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.
İhbarı alır almaz harekete geçen 112 acil sağlık ekipleri, paletli ambulansla karla kaplı 30 kilometrelik köy yolunu yaklaşık 3 saatte aşarak, hasta çocuğa ulaştı. Burada hasta çocuğa ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, ardından çocuğu ambulansa alarak Diyadin Devlet Hastanesi’nekaldırdı.
Hasta çocuk Onur Işık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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