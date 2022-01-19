Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerce zorlu mücadelenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çamlıbük köyünde oturan ve nefes darlığı şikayeti bulunan 84 yaşındaki Dursun Akbaş'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu köye, UMKE ve AFAD ekipleri ile paletli kar aracı yönlendirildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik zorlu mücadelenin ardından köye ulaştı. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaşlı hasta, paletli kar aracına alındı.

Daha sonra köy yolunda bekletilen ambulansa teslim edilen Akbaş, 112 Acil Servis ekibince Azdavay Devlet Hastanesine götürüldü.



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