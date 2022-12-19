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Kar olmayan Ağrı’da don yaşanıyor

19.12.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayına girilmesine rağmen henüz kar yağmayan Ağrı’da, don etkili oluyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da her yıl kasım ayında yağan kar, aralık ayına girilmesine rağmen etkisini göstermedi. Zaman sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle soğuk hava hissedilirken, kentin birçok bölgesinde sis ve don yaşandı.

Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyretti. Kuruması için dışarıya bırakılan kıyafetlerin ve musluktan akan suların da buz tuttuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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