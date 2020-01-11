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  4. Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.01.2020 08:54 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçe protokolü, ilçeye bağlı Yüylük köyü yolunda incelemlerde bulndu.Yaklaşık 60 santim kar yüzünden kapanan Dumlupınar Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdare ekipleri tarafından açılan Yüylük köy yolunun tamamen açıldığını belirten Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, ’’Açılan köy yollarımızı Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurum amirleri ile birlikte inceledik.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçe protokolü, ilçeye bağlı Yüylük köyü yolunda incelemlerde bulndu.
Yaklaşık 60 santim kar yüzünden kapanan Dumlupınar Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdare ekipleri tarafından açılan Yüylük köy yolunun tamamen açıldığını belirten Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, ’’Açılan köy yollarımızı Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurum amirleri ile birlikte inceledik. Hava sıcaklığının eksi derecelerde olmasından dolayı buzlanmaya karşı alınacak tetbirleri hemen uygulamaya koyduk. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’’ diye konuştu.

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