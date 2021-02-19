YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı

Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı

19.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle insanlar gerekmedikçe dışarı çıkmadığı için aktarların işinde düşüş yaşandı.Kış mevsimini hareketli geçiren aktarları kar ve buz vurdu.

Samsun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle insanlar gerekmedikçe dışarı çıkmadığı için aktarların işinde düşüş yaşandı.
Kış mevsimini hareketli geçiren aktarları kar ve buz vurdu. Samsunlu aktarlar birkaç gündür etkili olan kar ve don olayı nedeniyle insanların gerekmedikçe dışarıya çıkmadığını, bu nedenle de satışların eskiye oranla düştüğünü söylediler. Aktarlar, az sayıdaki vatandaşın ise soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülen kış çaylarına ilgi gösterdiğini ifade ettiler.

“İnsanlar dışarı çıkmayınca işler olumsuz etkilendi”
İnsan sirkülasyonunun az olmasından dolayı işlerin bir miktar düştüğünü dile getiren aktar Recai Doğanay, “Kar yağışı ve don olayı insanların sokağa çıkışını biraz engelledi. Yine de soğuk algınlığına karşı iyi geldiği düşünülen çaylara olan ilgi devam ediyor. Ihlamur, keçiboynuzu ve hatmi çiçeği gibi ürünlere ilgi var. Özellikle sıcak tutacak ürünlerin satışı yapılıyor. Bunlara rağmen kar yağışı, işleri bir nebze de olsa düşürdü. Yüksek kesimlerde hala kar var. İnsanlar aşağılara çok fazla inemiyor. Onun etkisi de işlere olumsuz yansıdı. Yağışların birkaç gün duracağı ifade edildi. Böylece işlerin biraz daha artacağını düşünüyoruz” dedi.
Kışın tüketilen ürünlerin fiyatından da bahseden Doğanay, şunları söyledi:
“Ihlamur tedarikinde bir sıkıntı vardı bu da aşıldı. Stoktaki ıhlamurlar piyasaya çıktı ama fiyatlarda bir değişiklik yaşanmadı. Daha çok gram işi ıhlamur satıyoruz. Ihlamurun kilosunu 125 TL’den satıyoruz. Zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi ürünler de ıhlamurla karıştırılarak bu mevsimde sıklıkla kullanılıyor. Çam kozalağı pekmezine de bayağı rağbet var. Bunu, bağışıklığa iyi geldiği için keçi boynuzu pekmezi ile karıştırıp, tüketenler de var. Soğuk havalarda en çok satılan ürünlerden olan tarçının kilosu 90 TL, zencefil 50 TL, hatmi çiçeği 35 TL, zerdeçal 40 TL, ekinezya 90 TL ve karanfilin de kilosu 90 TL’den satılıyor. Keçiboynuzunun kilosu 20 TL’den satıyor. Kuru gıdalardan incir, kayısı ve üzümde de fiyatlar çok ucuz değil. Bu ürünler sezona geçen seneye oranla yüzde 40 gibi bir zam ile başladı. O şekilde de devam ediyor. Kayısının kilosu 40 TL, incir de 60 TL’ye satılıyor.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

Samsun Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:54
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Bengi Eczanesi
Ilkadim
Saadet Eczanesi
Ilkadim
Su Eczanesi
Ilkadim
Sinem Eczanesi
Atakum
Yaşam Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama

Doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama

Samsunsporlu futbolcu Jugurtha Hamroun: "Hedefim şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak"

Samsunsporlu futbolcu Jugurtha Hamroun: "Hedefim şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak"

Atakum Belediyesi, buzlanmaya karşı sahada

Atakum Belediyesi, buzlanmaya karşı sahada

Engelli vatandaşın evinde çıkan yangın

Engelli vatandaşın evinde çıkan yangın

Samsun’un altın kızları Samsunspor’da

Samsun’un altın kızları Samsunspor’da

İlkadım’da can dostları unutulmadı

İlkadım’da can dostları unutulmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.