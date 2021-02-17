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Kar ve tipi Kırşehir’de 30 köy yolunu kapattı

17.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’de, 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi 30 köy yolunun kapanmasına neden oldu.İl Özel idaresi ekipleri, kapanan köy yollarında kar ve tipi ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir’de, 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi 30 köy yolunun kapanmasına neden oldu.
İl Özel idaresi ekipleri, kapanan köy yollarında kar ve tipi ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, merkez ve 6 ilçede geceden itibaren 31 iş makinası ve 53 personel ile oluşturulan karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüklerini söyledi.
Akçakent, Boztepe, Akpınar, Mucur, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerine bağlı köylerde ekipler teyakkuz halinde kapanan yolları açarken tipinin de etkisiyle yolların bir süre sonra kapanması karşısında yürütülen çalışmalarda olumsuz durumlarla karşılaşılmadığı öğreniliyor.

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