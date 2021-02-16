Kar ve tipi nedeniyle saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı

BALIKESİR (AA) - Kar ve tipiden saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yolun çift yönlü açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir-Susurluk kara yolunda tipi şeklindeki yoğun kar yağışı nedeniyle gece saatlerinden itibaren araçların kayması sonucunda yolun bazı noktalarda kapanması üzerine Valiliğimiz koordinasyonu altında bütün imkanlar kullanılarak yürütülen çalışmalar neticesinde kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. Yolda beklemek zorunda kalan vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır için teşekkür ediyoruz."

