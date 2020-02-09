Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Bingöl’de bir köyde rahatsızlanan baba oğul, kar ve tipide sağlık ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçeye bağlı köy yollarının açılıp tekrar kapanmasıyla köyde yaşayan hastaların imdadına da UMKE ve iş makineleri yetişmeye çalışıyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta olan Taşlıçay köyünde ikamet eden KOAH hastası baba Kadir Çiftçi, rahatsızlanınca yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Yolun kapalı olduğunu öğrenen ekipler, ilçe belediyesinden yolun açılması talep etti. İş makinesiyle yolu açan ekipler, ambulansın köye ulaşmasını sağladı. Sağlık ekipleri hastayı alarak dönüş yaptığı sırada tipinin etkisiyle yolda kaldı. O sırada Çiftçi’nin oğlu Selçuk Çiftçi de rahatsızlandı. Belediye ekipleri iş makinesiyle Selçuk Çiftçi’yi aldı ardından kara saplanan ambulansı kurtardı. Baba ve oğlu, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE’nin paletli ambulansıyla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

