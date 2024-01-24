Kar ve yağmur yağışları Şırnak’ta barajlardaki su seviyesini yükseltti

Kış aylarıyla birlikte devam eden kar ve yağmur yağışları, Uludere ilçesinde bulunan barajlarda da etkisini gösterdi. İnceler, Şenoba, Taşdelen, Ortabağ ve Hilal Barajları yağışlarla birlikte gözle görülür şekilde doldu.
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