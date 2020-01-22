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  4. Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Toroslar'ın zirvesinde yapılacak

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Toroslar'ın zirvesinde yapılacak

MERSİN HABERLERİ  | 22.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Toroslar'ın zirvesinde yapılacak

MERSİN (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu ve Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Mersin'deki Arslanköy Yaylası'nda 25 Ocak'ta başlayacak.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1500 rakımdaki Arslanköy Yaylası, Kar Festivali'nin yanı sıra voleybol şampiyonasına da ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek şampiyonada, 6 erkek ve 5 kadın takımından 44 sporcu mücadele edecek.

Festivalin açılışının ardından grup maçlarıyla başlayacak şampiyonanın final karşılaşmaları, 26 Ocak'ta oynanacak. Belediye tarafından dereceye giren ilk 4 takıma toplamda 20 bin lira para ödülü verilecek.

Şampiyonada dereceye giren takımlar, nisan ayında Avusturya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı da kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Kar Festivalimiz, iki gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle güzel bir organizasyon olacak. İnşallah Toroslar'ımızın yaylaları, kar voleybolu ile de şahlanacak. Bu spor müsabakası ile hem ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacağız hem de sportif aktivitelerimizi artıracağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kar festivali KAR VOLEYBOLU Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası Mersin

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