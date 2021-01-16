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Kar yağdı sokağa çıkma kısıtlamasını unuttular

16.01.2021 21:17 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar yağan karın keyfini çıkarmak için sokaklara çıktı.
Alaşehir’de beklenen kar yağışı başladı. Saat 19.00 sıralarında başlayan kar yağışı kısa sürede Alaşehir’i beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen karda yürümek için caddelere çıktı. Kar yağışı nedeniyle Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı teyakkuza geçti.
Metroloji verilerine kadar sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ilgili kurumlar teyakkuza geçti. Lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle kısa sürede araçların üzeri ve evlerin çatıları beyaza büründü. Bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle sokağa çıkma yasağına rağmen caddelere çıktıkları gözlendi.

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