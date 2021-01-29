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Kar yağışı altında su arızası çalışması

29.01.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, lapa lapa kar yağışı altında su arızasını gidermek için gece geç saatlere kadar hummalı bir şekilde çalıştı.Hakkari’nin Çalke mevkiinde oluşan su ana şebeke arızası, kar yağışı ve akşam olmasına rağmen ekiplerin özverili çalışması sonucu gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, lapa lapa kar yağışı altında su arızasını gidermek için gece geç saatlere kadar hummalı bir şekilde çalıştı.
Hakkari’nin Çalke mevkiinde oluşan su ana şebeke arızası, kar yağışı ve akşam olmasına rağmen ekiplerin özverili çalışması sonucu gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Lapa lapa kar ve dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarını sürdüren su arıza ekibi, arızayı gidermeyi başararak mahalleye su verdi.
Özellikle yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen su arıza ekibinin çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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