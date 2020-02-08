YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kar yağışı bir çok yolu ulaşıma kapattı

Kar yağışı bir çok yolu ulaşıma kapattı

VAN HABERLERİ  | 08.02.2020 00:11 | Son Güncelleme

Van’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarına anında başladı.Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kar yağışının başlamasıyla Cumhuriyet, Kazım Karabekir, İskele, İkinisan, Milli Egemenlik, Hacıbekir, Eski Cezaevi sokak ile TOKİ’ler ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde karla mücadele çalışmalarına start verdi.

Van’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarına anında başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kar yağışının başlamasıyla Cumhuriyet, Kazım Karabekir, İskele, İkinisan, Milli Egemenlik, Hacıbekir, Eski Cezaevi sokak ile TOKİ’ler ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde karla mücadele çalışmalarına start verdi. Çalışmalar yoğun kar yağışına rağmen devam ederken Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ise ekipleri yakından takip ediyor. Yüzü aşkın iş makinesi ile merkez ve kırsalda mücadele sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre kar yağışının hafta sonu Van ve ilçelerinde etkisini artıracağını belirtirken Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise vatandaşların gerekli olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve karla mücadele çalışmalarını aksatacak şekilde caddelere gelişi güzel araç parkları yapmamaları konusunda uyardı.

"Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatıldı"
Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Van’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla bazı bölgelerde yollar trafiğe kapatıldı. Van-Gürpınar karayolu Kurubaş Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi, Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Mevkii ile Van-Çatak karayolu yoğun kar yağışı tipi ve çığ tehlikesine karşı can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle 07 Şubat 2020 tarihi saat 22.00 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
12:26
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:00

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Harman Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polis, hırsızlık zanlısını karda bıraktığı izleri takip ederek yakaladı

Polis, hırsızlık zanlısını karda bıraktığı izleri takip ederek yakaladı

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.