YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü

Kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü

18.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarında il merkezini ve ilçe merkezlerini beyaza bürüdü.

Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarında il merkezini ve ilçe merkezlerini beyaza bürüdü. Çocuklar kar yağışını kar topu oynayarak karşılarken, kar yağışına yolda yakalananlar yolda kaldı.
Denizli’nin Tavas ve Kale ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının başlaması ile birlikte çocuklar dışarıya çıkarak mutluluklarını paylaştı. Sokağa ve parklara çıkan çocuklar kar topu oynadı. Sabah saatlerinde etkisini giderek arttıran kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. İlçelerde yer alan yüksek rakımlı mahallelerde de kar etkisini gösterirken yolda yağışa yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler karla kaplanan yollarda kar temizleme çalışmasına başladı. Yolda kalan vatandaşlar ise yolların temizlenmesinin ardından tedbirler kapsamında yollarına devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:10
Öğle
13:19
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Denizli Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Denizlispor, Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Denizlispor, Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü

Kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü

Zincirsiz sürücülerin çıkışına izin verilmedi

Zincirsiz sürücülerin çıkışına izin verilmedi

Denizli'de uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviriyor

Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviriyor

Denizli’yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti

Denizli’yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.