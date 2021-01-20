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Kar yağışı ekili tarım arazilerini olumlu etkiledi

20.01.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Kar yağışı ekili tarım arazilerini olumlu etkiledi

Manyas’ta geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan Pazar günü akşamına kadar aralıklarla yağan kar ekili tarım arazilerine olumlu etki yaptığı açıklandı.Kar yağışının bitkilerin su bakımından ihtiyacını karşılaması açısından oldukça önemli olduğunu belirten Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, havalar ısınmaya başladıktan sonra yavaş, yavaş eriyen kar sularının toprak tarafından emildiğini, emilen bu suyun bitkiye olumlu etki yaptığını söyleyerek " Kar suları toprak neminin artmasına ve yeraltı sularının zenginleşmesine yol açar.

Manyas’ta geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan Pazar günü akşamına kadar aralıklarla yağan kar ekili tarım arazilerine olumlu etki yaptığı açıklandı.
Kar yağışının bitkilerin su bakımından ihtiyacını karşılaması açısından oldukça önemli olduğunu belirten Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, havalar ısınmaya başladıktan sonra yavaş, yavaş eriyen kar sularının toprak tarafından emildiğini, emilen bu suyun bitkiye olumlu etki yaptığını söyleyerek " Kar suları toprak neminin artmasına ve yeraltı sularının zenginleşmesine yol açar. Eriyen ve toprakla buluşan kar suları toprakta ki mineralleri çözerek bitkilerin kolayca yararlanmasını sağlamaktadır. Kar toprak verimliliğine de katkı sağlamaktadır, bunun yanında bitkilerin üzerini örterek, koruyucu bir tabaka oluşturur. Tarımsal açıdan alternatifi olmayan faydalar oluşturur, yani çiftçimiz için kar ekinlerimiz için bir ilaç gibi geldi" dedi.

Kar yağışı ekili tarım arazilerini olumlu etkiledi

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