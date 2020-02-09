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Kar yağışı nedeniyle 6 ilde 607 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

SAKARYA HABERLERİ  | 09.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kar yağışı nedeniyle 6 ilde 607 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Sakarya, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kar yağışı nedeniyle 607 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sakarya'da bazı kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı sebebiyle Geyve'de 3, Kocaali'de 2, Pamukova'da 1 ve Taraklı'da 2 olmak üzere 8 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açma ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

- Bolu

Bolu kent merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Yağış nedeniyle merkezde 76, Göynük'te 25, Mengen'de 35, Mudurnu'da 40, Seben'de 2 ve Yeniçağa'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 112 personel ve 57 araçla yol açma çalışmaları sürüyor.

Bölgede otoyol ve kara yolları ulaşıma açık bulunuyor.

- Bartın

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezde 5 ve Ulus ilçesinde 25 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede yürütülen yol açma çalışmalarında acil hastalara, diyaliz hastalarına, doğum ve ölüm gibi durumlarda öncelik sağlanıyor.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinin (ÖZKARKOM) 48 personel ve 26 kar temizleme aracıyla 24 saat esasına dayalı yol açma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ile koordineli sürdürülüyor.

- Karabük

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 23, ilçelerden Eflani'de 48, Eskipazar'da 35, Ovacık'ta 31, Safranbolu'da 37 ve Yenice'de 21 olmak üzere 195 köy yolu ulaşıma kapandı.

Açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve ekiplerin yol açma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kar yağışı yüzünden merkez ilçede 5, Kozlu'da 8, Ereğli'de 15, Alaplı'da 25 ve Devrek'te 56 olmak üzere 109 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin, kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

- Düzce

Düzce'de kar yağışı sebebiyle 85 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 16, Akçakoca'da 9, Cumayeri'nde 8, Çilimli'de 2, Gölyaka'da 3, Gümüşova'da 2, Kaynaşlı'da 15 ve Yığılca'da 30 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede yol açma çalışmaları, ekiplerin can güvenliği için tedbirler en üst düzeyde tutularak ve olası kazaların yaşanmaması için titizlikle devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kar Köy yolu Ulaşım

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Ayşegül Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Yenikent
Eser Eczanesi
Merkez
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Çağlayan Eczanesi
Akyazi
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