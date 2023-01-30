Kar yağışı şehir merkezinde eğlenceye dönüştü

Van’da uzun aradan sonra yağan kar, kırsal kesimde çileye şehir merkezinde ise eğlenceye dönüştü. 48 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı Van’da, belediye ekiplerinin kırsal kesimlerde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, şehir merkezinde ise kar yağışı eğlenceye dönüştü. Kar yağışının ardından kimi esnaf personeli ile birlikte iş yerinin önünde kardan adam yaparken, yarıyıl tatilinde olan çocuklar ise bol bol kartopu oynadı.

İşletmesinin önünde kardan adam ve kardan kale yapan Etçi Sinan Usta isimli iş yerinin sahibi Sinan Ateş, ''Sabah güzel bir enerjiyle uyandık. İşler de daha başlamamışken personel ile birlikte kardan adam ve ev yaptık''dedi.

Kar yağışına en çok sevinen çocuklar ise yarıyıl tatilinde oldukları için arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynadıklarını söylediler.

