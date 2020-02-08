YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Kar yağışı sigarayla mücadeleye engel olmadı

Kar yağışı sigarayla mücadeleye engel olmadı

BURSA HABERLERİ  | 08.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, ‘Dünya Sigara Bırakma Günü’ kapsamında yürüyüş programı düzenledi.Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilen yürüyüşe AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Osman Mestan ve Atilla Ödünç, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, ‘Dünya Sigara Bırakma Günü’ kapsamında yürüyüş programı düzenledi.
Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilen yürüyüşe AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Osman Mestan ve Atilla Ödünç, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, sağlık personelleri ve kadın meclisi üyeleri katıldı. Yoğun kar yağışına aldırmayan katılımcılar, ellerinde sigaraya karşı sloganların yer aldığı dövizlerle park çevresinde tur attı.
Programda konuşan AK Parti Bursa Mustafa Esgin, sigarayla mücadelede kanunsal düzenlemelerin yapıldığını ancak toplumsal farkındalığın bu noktada büyük anlam taşıdığını belirtti. Bütün kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle topyekûn mücadele edilerek, bir sonuç alınabileceğini vurgulayan Esgin, “Toplumumuzun daha sağlıklı bireyler olması noktasında mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bugün yoğun kar yağışı altında güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı ise, “Sigaraya veda, hayata merhaba mesajını vermek istiyoruz. Sigara bağımlısı vatandaşlarımızı geç olmadan sigarayı bırakmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan standa katılımcılara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Ayrıca konuyla ilgili katılımcılara çeşitli broşürler de dağıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

Bursa Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
07:59
Öğle
13:23
İkindi
16:10
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Bursa Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Başakcan Eczanesi
Yildirim
Öykü Eczanesi
Nilufer
Seherkent Eczanesi
Osmangazi
Şule Eczanesi
Yildirim
Tokoğlu Eczanesi
Osmangazi
Yeni Bağlar Eczanesi
Osmangazi
Yeni İpek Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Yanlış Kişiye Kafa Attı, Özür Diledi

Yanlış Kişiye Kafa Attı, Özür Diledi

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

O bir kitap aşığı, 10 bin kitabı var...

O bir kitap aşığı, 10 bin kitabı var...

Böyle sapkınlık görülmedi

Böyle sapkınlık görülmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.