Kar yağışı trafik kazalarına sebep oldu

Eskişehir’de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağısı, özellikle araçların kayarak yoldan çıkması sebebi ile birçok maddi hasarlı trafik kazasına sebep oldu

Yurt genelinde günlerdir uyarısı yapılan yoğun kar yağışı bugün sabah erken saatlerden itibaren Eskişehir’de de etkisini göstermeye başladı. Karayollarında sürücülere zor anlar yaşatan yoğun kar yağışı kazalara sebep oldu. Sabah saatlerinde Eskişehir-Alpu karayolunda şoförlerin kar yağışından dolayı araç kontrolünü kaybetmesiyle 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Binek aracın ve belediye otobüsünün karıştığı tek taraflı kazalarında yaralanan olmadı.

Eskişehir şehir merkezi ve çevre yollarında bir çok maddi hasarlı trafik kazasının daha yaşandığı öğrenildi.



