YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Kar yağışı ve tipi Cankurtaran Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor

Kar yağışı ve tipi Cankurtaran Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor

20.01.2021 20:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı ve tipi Cankurtaran Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor

ARTVİN (AA) - Artvin'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Cankurtaran Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Artvin-Hopa kara yolunun Cankurtaran Geçidi mevkisinde ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Yolda kalan tırların iş makineleriyle çekilmesi sonrası geçişler kontrollü olarak yeniden başladı.

Sürücüler yol boyunca ilerlemekte zorluk çekerken yolda kalan bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

Karayolları ekipleri söz konusu güzergah boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri, bölgedeki tipi ve kar yağışı yüzünden ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin kar sevinci! Ünlülerin kar sevinci!
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum

Artvin Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:26
Öğle
12:29
İkindi
14:58
Akşam
17:21
Yatsı
18:45

Artvin Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Sağlık Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Ardanuc
Turna Eczanesi
Arhavi
Cebeci Eczanesi
Borcka
Vatan Eczanesi
Hopa
Denız Eczanesi
Murgul
Şavşat Eczanesi
Savsat
Tümünü Göster
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Artvin’de 80 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin’de 80 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sarp Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollardan sokulmak istenen ürünler ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollardan sokulmak istenen ürünler ele geçirildi

Artvin'de yasa dışı avlanan iki kişiye 33 bin lira ceza

Artvin'de yasa dışı avlanan iki kişiye 33 bin lira ceza

Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yusufeli’nde çıkan yangın korkuttu

Yusufeli’nde çıkan yangın korkuttu

Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu

Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.