YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

23.01.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Tokat-Sivas kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Tokat-Sivas kara yolu, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her iki yönde de ulaşıma kapanmıştı.

Araç kuyruğu oluşan yol, trafik ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Tokat bölümünün de ekiplerin yoğun çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Her iki güzergahta da çekici türü araçların geçişine ise hala izin verilmiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Tokat'ta afetlerden zarar gören çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldıTokat'ta afetlerden zarar gören çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:50
İkindi
15:24
Akşam
17:47
Yatsı
19:10
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.