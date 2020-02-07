YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kar yağışı Yunusemre’nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu

Kar yağışı Yunusemre’nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu

MANİSA HABERLERİ  | 07.02.2020 12:05 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışı Manisa’nın yüksek bölgelerinde de etkili oldu.

Yoğun kar yağışı Manisa’nın yüksek bölgelerinde de etkili oldu. Yunusemre Belediyesi, karla kaplanan yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaparken; meteoroloji kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.
Olumsuz hava koşulları Manisa’yı da etkisi altına aldı. Yunusemre’nin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Yunusemre Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması için gece boyunca çalıştı. Turgutalp, Gökçeler, Ortaköy, Recepli, Kocakoru, Asmacık mahallelerinde kardan dolayı kapanan yolları kepçe ve iş makineleriyle açan belediye ekipleri, buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışması yaptı. Gece boyunca etkili olan kar yağışının 2 gün daha devam etmesinin beklendiğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sürücüleri ve vatandaşları gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için teyakkuzda olduklarını aktaran Başkan Çerçi, “İlçemizde etkisini sürdüren soğuk hava yüksek bölgelerimizde gece itibariyle kara dönüştü. Ekiplerimizi kapanan yollarda yol açma çalışması yaptı, yapmaya da devam ediyor. Kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Sürücülerimizden gerekli önlemleri almadan yola çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Kar dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayarak bizlere ulaşabilir.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Balıkesir’de afetlere karşı alınacak tedbirler konuşuldu

Balıkesir’de afetlere karşı alınacak tedbirler konuşuldu

Muğla Büyükşehirden kar mesaisi

Muğla Büyükşehirden kar mesaisi

Manisa Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:04
Öğle
13:29
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Güneş Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Kocabaş Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Salihli Belediyesi çalışan işçileri unutmadı

Salihli Belediyesi çalışan işçileri unutmadı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.