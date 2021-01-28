Kar yağışı zeytin ağaçlarına yaradı

Erdek ve çevresinde aralıklarla yağan kar zeytin ağaçlarına yaradı.

Kar yağışı zeytin ağaçlarının sıcak aylarda su bakımından ihtiyacını karşılayacağı gibi, zeytin ürünün önemli zararlılarının başında gelen zeytin sineği zararlısının da kar nedeniyle bu yıl eskisi gibi ürünlerimize zarar veremeyeceği öne sürüldü.

Erdek’te yağan karın zeytine zarardan çok fayda sağlayacağını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, kar yağışının zeytinde çok faydalı olduğunu belirtti.

Yağan karın toprak yüzeyinde kaldığı sürede her türlü tarıma faydalı olabileceğine dikkat çeken Başkan Özgör, “Kar toprakta azot gübresi ihtiva eder. Toprağın kabarmasını, toprağın daha elverişli hale gelmesini sağlar. Kar lapa lapa yağdığında, zeytin ağacının dallarında kalırsa sıkıntıya neden olur. Lapa lapa yağan karın ardından, eğer don olayı olursa zeytin ağacı sıkıntıya düşer. Ancak örtü şeklinde toprakta kalan kar soğuklama açısından çok önemlidir. Her ağacın bir soğuklama zamanı ve saati vardır. Zeytin ağacının filizlenmesi, çiçeklenmesi ve meyve dökmesi için soğuklama süresini tamamlaması gerekir" diye konuştu.

Özgör, karlı ve soğuk havaların zeytin için tehlikeli olmadığını, daha faydalı olduğunu, soğuklama süresinin zeytin için hayati bir önem taşıdığını, bu yıl soğukların böyle devam etmesiyle zeytin sineği zararlısında geçtiğimiz yılların aksine bu yıl azalma olabileceğini, dolayısıyla mahsulün daha verimli olabileceğini sözlerine ekledi.



