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Kar yağışına karşı vatandaşlara uyarı

KARABÜK HABERLERİ  | 19.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte yeniden etkisini göstermesi beklenen kar yağışına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Ülkemizin yarın (20.02.2020) sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte yeniden etkisini göstermesi beklenen kar yağışına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Ülkemizin yarın (20.02.2020) sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar (23.02.2020) günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, Cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.
Ayrıca açıklamada yarın (Perşembe) öğle saatleri itibariyle hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Cuma karla karışık yağmur, Cumartesi günü kar yağışı şeklinde olması beklendiği belirtilerek, “Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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