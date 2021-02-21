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Kar yağışından kaynaklı arızalar onarılıyor

21.02.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafta boyunca etkili olan kar yağışından sonra sokağa çıkma kısıtlamasından yararlanan Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafta boyunca etkili olan kar yağışından sonra sokağa çıkma kısıtlamasından yararlanan Kdz. Ereğli Belediyesi, hafta sonunda tüm ekipleriyle kentin her noktasında çalışma yürüttü.
Kdz. Ereğli Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda ekipleriyle sahada hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Kar yağışının hafta boyunca etkili olduğu kentte, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkadı. Ekipler plajlar bölgesinde, ana yol kenarlarında ve mahalle aralarında çöp temizliği yaptı. Yaya ve araç trafiğinin kısıtlama nedeniyle az olmasını fırsata çeviren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kar ve buzlanmadan dolayı zarar gören yaya kaldırımlarında bakım, onarım çalışması yaptı. Buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri arıza oluşan su ve kanalizasyon hatlarında onarım çalışması yaptı. Park ve Bahçeler birimi personeli şehri güzelleştirmek için çiçek dikim ve bakım çalışmasını sürdürdü.
Zabıta, İtfaiye ve diğer ilgili müdürlükler de kendi alanlarıyla ilgili çalışmalarına devam etti.

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