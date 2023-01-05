YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Kar yağışının olmadığı Bingöl’de, vatandaşlar güneşin tadını çıkardı

Kar yağışının olmadığı Bingöl’de, vatandaşlar güneşin tadını çıkardı

05.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl bu aylarda kar yağışı ile mücadele eden Bingöl’de beklenen kar henüz yağmadı. Kar yerine güneşli havanın hakim olduğu kentte, vatandaşlarda güneşin tadını çıkardı.

Geçtiğimiz yıl bu aylarda kar yağışı ile mücadele eden Bingöl’de, beklenen kar henüz yağmadı. Yüksek rakımlı bölgelerde ara ara yağan kar, kent merkezinde henüz etkisini göstermedi. Kar yerine güneşin hakim olduğu kent merkezinde de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 5 ile 9 derece arasında değiştiği merkezde vatandaşlar kaldırım kenarlarında oturarak güneşli havada çaylarını yudumladı.

Her sene bu mevsimde 1-2 metre kar olduğunu ve kapalı alanlarda oturduklarını belirten vatandaşlardan Abdulrezzak Turhan, kar yağışının bereket olduğuna dikkat çekti. Turhan, "Allah’ın bir hikmetidir. Her sene bu mevsimde 1-2 metre kar oluyordu. Allah bir nimet vermiş, kar yok hava normaldir. Köylerde ve şehir içinde şuan ulaşım normaldir. Kar faydalıdır. Bir vatandaş olarak bir kul olarak ben yağıştan tarafım ve dua da ediyorum. Kar da yağmur da bir berekettir. Güneşte oturuyoruz, güneşleniyoruz ve sohbet ediyoruz. Diğer senelerde şu mevsimde dışarda oturamıyorduk havalar soğuktu, hep kapalı yerlerde oturuyorduk" dedi.

Genç kırsalında yaşadığını ve her sene bölgelerindeki dağlarda 10 metre kar olduğunu belirten Mehmet Emin Varlı ise "Her sene bu zamanda bizim köyün olduğu bölgelerde yer yer 10 metre kar vardı. Şuan da köye gidip geliyoruz. Allah hayra çevirsin. Tabi ki kar iyidir ama bu dağlarda kar yağmazsa bizim köylerde yaşam sıkıntılı olur. Yine Allah’ın takdiri olur” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl'de 24 kilo 100 gram esrar ele geçirildiBingöl'de 24 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:02
Sabah
07:30
Öğle
12:29
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:40
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.