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Kar yağışının sürdüğü Düzce'de lokanta ve kafeler gece boyu hizmet verecek

23.01.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışının sürdüğü Düzce'de lokanta ve kafeler gece boyu hizmet verecek

Düzce'de şehir merkezindeki lokanta ve kafelerin, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için gece boyunca hizmet vermeyi sürdüreceği bildirildi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve temizlik çalışması yaparak güzergahı ulaşıma açmaya çalışıyor.

Kaynaşlı gişelerinde kontrol noktası oluşturan polis ve jandarma ekipleri de bölgeye araç geçişine izin vermiyor. Araçlar ekipler tarafından şehre yönlendiriliyor.

Güzergahta incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, mahsur kalan sürücü ve yolculara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ekiplerin her türlü yardım için hazır olduğunu vurgulayan Atay, "Lütfen uyarıları dikkate alalım. Mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım." ifadesini kullandı.

Düzce Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Şehir merkezinde bulunan lokanta ve kafeler, vatandaşlarımızın yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için gece boyunca hizmet vermeye devam edeceklerdir." denildi.

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