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Kar yolda bıraktı

15.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de dün gece başlayan ve öğlen saatlerine kadar devam eden kar yağışı şehir içi ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.Yurt genelinde etkili olan soğuk havaların akabinde başlayan kar yağışı vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

Eskişehir’de dün gece başlayan ve öğlen saatlerine kadar devam eden kar yağışı şehir içi ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Yurt genelinde etkili olan soğuk havaların akabinde başlayan kar yağışı vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı. Eskişehir’in özellikle yüksek kesimlerinde yoğun hissedilen ve belediye otobüsüyle ulaşım ihtiyacını sağlayan vatandaşların dakikalarca soğuk havada araç bekledi. Planlanan saatten hayli sonra gelen bazı otobüs şoförünün yolculara kar yağışı sebebi ile hareket edemeyeceğini söylemesi üzerine mağduriyet yaşandı. Kimi vatandaşlar 20 dakikada bir gelen ve otobüs güzergâhından daha uzun olan tramvayı tercih ederken bazı yolcular duruma, ‘Bu kadarcık karda bile otobüs gitmiyor. Araçların donanımları eksik, belediye neden önlem almıyor’ şeklinde sitemde bulundu
Öte yandan hizmet vermeye çalışan otobüs şoförlerinin ise zaman zaman zor anlar yaşadığı, güzergâh değiştirdikleri ve kayan araçların yol kenarlarında kaldığı gözlendi.

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