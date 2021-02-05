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Kara saplanan araç başka bir otomobille çekilerek kurtarıldı

05.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Kara saplanan araç başka bir otomobille çekilerek kurtarıldı

Erzincan’da kara saplanan otomobil başka bir araca halat bağlanıp çekilerek kurtarıldı.Erzincan’da geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından yüksek kesimlerde ağır kış şartları etkisini sürdürüyor.

Erzincan’da kara saplanan otomobil başka bir araca halat bağlanıp çekilerek kurtarıldı.
Erzincan’da geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından yüksek kesimlerde ağır kış şartları etkisini sürdürüyor. 4x4 araçlarla yüksek kesimdeki karla kaplı araziye çıkan bir grup zor anlar yaşadı. Otomobilin kara saplanması üzerine başka bir araçtan yardım alındı. Karda patinaj yapıp çıkamayan otomobil diğer araca bağlanan halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
Öte yandan Doğu Anadolu’da bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı zamanla çok bulutlu bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği kaydedildi.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
“Çığ uyarısı”
Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 2, Erzurum’da 3, Kars’ta 11, Ağrı’da 5, Ardahan’da 12 derece olarak ölçüldü.

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