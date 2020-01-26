Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Susurluk Kavşağı-Balıkesir Kuzey Kavşağı 1'inci kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir çevre otoyolunun Cengizhan Kavşağı-İmar Kavşağı yol ayrımında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Çivril-Denizli yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında (Çıtak Mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları sürüyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Kütahya-Bozüyük yolunun 42'nci kilometresinde bulunan köprüde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 1'inci kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44'üncü kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57'nci kilometresinde (Çömlekçi Mevkisi) sinyalizasyon imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
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