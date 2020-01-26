Kara yollarında durum

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Susurluk Kavşağı-Balıkesir Kuzey Kavşağı 1'inci kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44'üncü kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57'nci kilometresinde (Çömlekçi Mevkisi) sinyalizasyon imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

