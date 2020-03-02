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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 02.03.2020 08:20 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onu kavşakları 0-1. kilometrelerinde Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerinde Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından gerçekleşiyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 19. kilometresinde Yenice Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 32-35. kilometrelerinde Kemalpaşa, Üçkardeşler1, Üçkardeşler2, Sarp1, Sarp2 ve Sarp3 tünellerinde bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

Kuşadası Söke yolunun 4-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu

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