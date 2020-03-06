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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 06.03.2020 08:18 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akşehir-Yunak yolunun 0-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde, Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelinde Sarsap Tüneli'nde yürütülen bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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