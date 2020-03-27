YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 27.03.2020 08:34 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun Güneyli kesiminde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yol her iki yönde ulaşıma kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişlere diğer bölümden iki yönlü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerindeki üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde servis yolundan sağlanıyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresindeki heyelan nedeniyle tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki (Üçyol mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Iraklı işadamı Ahmed Zaki Mohammed, İzmir ve Antalya’ya da yatırım planlıyor

Iraklı işadamı Ahmed Zaki Mohammed, İzmir ve Antalya’ya da yatırım planlıyor

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Tartıştığı oğlunu sopayla öldürdü

Tartıştığı oğlunu sopayla öldürdü

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Ankara Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:34
Öğle
12:59
İkindi
16:29
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Buket Eczanesi
Cankaya
Boncuk Eczanesi
Cankaya
Bilge Şen Eczanesi
Yenimahalle
Aylin Kılıç Eczanesi
Mamak
Kübram Eczanesi
Cankaya
Ata Eczanesi
Cankaya
Umar Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.