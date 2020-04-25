Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Anadolu Otoyolu Kavşağı-İmes Kavşağı arasında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolunun Cengizhan Kavşağı-İmar Kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 8-10'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritte daraltma yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24'üncü kilometresinde heyelan tehlikesi nedeniyle 23-25'inci kilometreleri arasında Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 23-25'inci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İspir-Erzurum yolunun 14-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Akseki-Manavgat yolunun 34-36'ncı kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün saat 09.00-18.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Kumluca-Antalya yolunun 29-30'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.