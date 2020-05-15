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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 15.05.2020 08:42 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu Kavşağı-İmes Kavşağı 2-3'üncü kilometrelerinde yapılan üst geçidin kiriş montajı çalışması nedeniyle bu gece yarısından saat 12.00'ye kadar ulaşım 15'er dakikalık aralıklarla kontrollü gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı-Konya Kavşağı arasında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Eskişehir yolunun 39'uncu kilometresinde bulunan Mezit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Adapazarı-Düzce yolunun 15-16'ncı kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında köprü yapım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Ortaklar-Söke-Milas yolunun 51-54'üncü, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Turhal-Tokat yolunun 0-2'nci kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 45-53'üncü kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64'üncü kilometreleri arasındaki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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