Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu Kavşağı-İmes Kavşağı 2-3'üncü kilometrelerinde yapılan üst geçidin kiriş montajı çalışması nedeniyle bu gece yarısından saat 12.00'ye kadar ulaşım 15'er dakikalık aralıklarla kontrollü gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı-Konya Kavşağı arasında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Eskişehir yolunun 39'uncu kilometresinde bulunan Mezit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Adapazarı-Düzce yolunun 15-16'ncı kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında köprü yapım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.