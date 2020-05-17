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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 17.05.2020 08:54 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerindeki araç üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, her iki yönde iki şerit olarak sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Altınyaka-Kumluca yolunun 68-69. kilometrelerindeki heyelan ve çökmeler nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 34-37. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yol 12.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kuşadası-Söke yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Kuşadası Şehir Geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

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