YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 23.07.2020 08:26 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 28. kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 32-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İzmit-İstanbul yolunun 55-57. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Akçakocabey Köprüsü, İstanbul yönünde trafiğe kapatılarak, ulaşım toplayıcı yoldan devam ediyor.

Balıkesir-Harmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-4 ve 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kastamonu-Taşköprü yolunun 1-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 23-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerinde (Adagül ile Seyitler 2 tünelleri arası) elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:18
Yatsı
21:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Atakan Eczanesi
Cankaya
Emek Gül Eczanesi
Cankaya
Eroğlu Eczanesi
Cankaya
Platin Eczanesi
Cankaya
Taşkan Eczanesi
Cankaya
Yeni Mutlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Şeniz Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Özlem “Altın Şehir” ile son buluyor

Özlem “Altın Şehir” ile son buluyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi

Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.