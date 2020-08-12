Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Manisa-İzmir yolu, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa tarafındaki yolunda (eski Manisa yolu) yürütülen heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma tünel içinden izin veriliyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan dolayısıyla 0-40. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu mevkide sürücüler Gülnar-Mut yoluna yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.