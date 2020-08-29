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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 29.08.2020 08:17 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Mudanya Kavşağı arası 4'üncü kilometresinde, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karaburun-Urla yolunun 0-1'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 15-37'nci kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 35-40'ıncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü yapılıyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometreleri (Çamlıca mevkisi) arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 25-29'uncu kilometrelerinde Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten yapılıyor.

Çıldır-Ardahan yolunun 23-24'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silopi-Habur yolunun 35-36'ncı kilometresinde Telkabin Köprüsü'nün bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

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