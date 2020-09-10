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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 10.09.2020 08:12 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda (Karasu-Sakarya kesimi) bağlantı kolları yapım çalışmaları dolayısıyla 44-46. kilometrelerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun Kızılcapınar-1 Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden geliş-gidiş olarak sağlanıyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple tünellerin İstanbul yönündeki tüplerinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Hopa-Borçka yolunun 1. kilometresinde (Hopa-Sundura mevkisi) trafik uyarı sistemleri montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Saray-Çerkezköy yolunun Çerkezköy mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma otoyol bağlantı kolundan iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize istikametindeki güney tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Selçuk-Aydın yolunun 34-39, Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

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