Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda (Karasu-Sakarya kesimi) bağlantı kolları yapım çalışmaları dolayısıyla 44-46. kilometrelerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun Kızılcapınar-1 Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden geliş-gidiş olarak sağlanıyor.