Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Abant-Kaynaşlı kavşakları arası derz yenileme çalışması nedeniyle ağır taşıt trafiği her iki yönde D-100 yoluna yönlendiriliyor, hafif taşıt trafiği ise İstanbul istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 10. kilometresindeki alt geçit çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu, İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Kılıç-Orhangazi kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 0-27. kilometresinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.