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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 18.10.2020 08:50 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Abant-Kaynaşlı kavşakları arası derz yenileme çalışması nedeniyle ağır taşıt trafiği her iki yönde D-100 yoluna yönlendiriliyor, hafif taşıt trafiği ise İstanbul istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 10. kilometresindeki alt geçit çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu, İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Kılıç-Orhangazi kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 0-27. kilometresinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 11-13. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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