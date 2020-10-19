Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında derz yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ağır taşıt sürücüleri her iki istikamette D-100 yoluna yönlendirilirken, hafif taşıt trafiğine otoyolun İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola girebiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Görükle-Bursa Çevre Yolu Batı kavşakları 2. kilometresinde üst geçit köprüsü kiriş değişimi çalışması yürütülüyor. Bu kesimde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 30-35. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.