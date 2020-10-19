YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 19.10.2020 08:15 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında derz yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ağır taşıt sürücüleri her iki istikamette D-100 yoluna yönlendirilirken, hafif taşıt trafiğine otoyolun İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola girebiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Görükle-Bursa Çevre Yolu Batı kavşakları 2. kilometresinde üst geçit köprüsü kiriş değişimi çalışması yürütülüyor. Bu kesimde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 30-35. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerinde (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 55. kilometresinde Gülyalı Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söke-Milas yolunun 21-27. kilometrelerindeki (Söke şehir geçişi) muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat-Yıldızlı kesimi) yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Göle-Ardahan yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez kazandı
Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez kazandı
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı
Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı
Karalar’dan siyaseti birleştiren hizmet
Karalar’dan siyaseti birleştiren hizmet
Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti
Apartman görevlileri sorunları anlattı, Başkan Batur çözüm üretti

Ankara Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
12:39
İkindi
15:40
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Çakır Eczanesi
Cankaya
Çankaya Eczanesi
Cankaya
Deniz Kuzudişli Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Güçlü Eczanesi
Cankaya
Yeni Balgat Eser Eczanesi
Cankaya
Yeni Dostlar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
30 Ağustos Zafer Parkı açılıyor
30 Ağustos Zafer Parkı açılıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.