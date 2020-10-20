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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 20.10.2020 08:18 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Stadyum-Kuyuluk kavşaklarında heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında derz yenileme çalışması yapılıyor. Bu sebeple ağır taşıt sürücüleri her iki istikamette D-100 yoluna yönlendirilirken, hafif taşıt trafiğine otoyolun İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı'nda heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova Geçişi Dörtyol Kavşağı köprülerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım köprü yan kollarından sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde üstyapı onarım, Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık Nükleer Yolu mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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